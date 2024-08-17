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Оккупанты ударили из "Смерча" по Краматорску: под завалами человек

Краматорск, Суббота 17 августа 2024 14:01
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Оккупанты ударили из "Смерча" по Краматорску: под завалами человек Фото: оккупанты ударили по Краматорску (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска обстреляли Краматорск Донецкой области. Захватчики ударили по городу из РСЗО "Смерч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

Он отметил, что в Краматорске зафиксировано пять взрывов. Россияне ударили по городу из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Одна из ракет попала в двухэтажку, другие - в промзону. Обломками поврежден газопровод.

По предварительным данным, один человек находится под завалами. На месте попадания идет спасательная операция.

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Начальник Краматорской местной военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что спасатели деблокировали из-под завалов пострадавшего. Состояние пострадавшего тяжелое.

Обстрелы Украины

В последнее время российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых и приграничных территорий Украины. В частности, росавиация сбрасывает управляемые и неуправляемые бомбы, от которых Украина пока не имеет защиты.

Сегодня, 17 августа, россияне ударили по городу Сумы. Там возник пожар, горели автомобили. В результате атаки два человека были ранены.

Кроме того, оккупанты почти каждую ночь атакуют Украину дронами. Эта ночь не стала исключением. Армия РФ выпустила 14 "Шахедов", защитники их все уничтожили. ПВО работала в шести областях Украины.

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