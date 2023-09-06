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Окупанти обстріляли Запоріжжя: атаковано підприємство, двоє поранених

Запоріжжя, Середа 06 вересня 2023 11:36
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Окупанти обстріляли Запоріжжя: атаковано підприємство, двоє поранених Фото: окупанти обстріляли підприємство у Запоріжжі 6 вересня, є поранені
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли один із районів Запоріжжя у середу, 6 вересня. Поранено двох працівників підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Сьогодні, о 10:24, ворог наніс ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя", - розповів він.

За його словами, внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури.

"Наразі відомо про двох постраждалих осіб - працівників підприємства", - додав Малашко.

Обстріли Запоріжжя

Запоріжжя не вперше потрапляє під обстріл окупантів. Загарбники цілеспрямовано б'ють по місту. А частина області продовжує залишатися під окупацією з лютого 2022 року, коли Росія вторглася до України.

Наприклад, у середу, 9 серпня, російські війська також обстріляли Запоріжжя. Основний удар припав на один із житлових кварталів - у Шевченківському районі. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та 7 поранених. Вже наступного дня, 10 серпня, стало відомо про трьох загиблих, ще 9 поранених. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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