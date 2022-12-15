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Окупанти вдарили по Запорізькій області авіацією: є поранені

Фото: окупанти вдарили по Запорізькій області авіацією (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 15 грудня, завдали авіаційного удару по місту Оріхів у Запорізькій області, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог продовжує тероризувати обстрілами наші мирні громади. У багатостраждальному місті Оріхів внаслідок влучення двох ракет, випущених з літака, поранено двох працівників місцевого КП "Водоканал", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Запорізької ОВА, один із них перебуває у тяжкому стані. Потерпілим надається медична допомога.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі вранці 14 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомили у мерії Запоріжжя, звуки вибухів, які чули мешканці міста, це робота Сил протиповітряної оборони.

Крім того, у понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів. Мер міста повідомив, що один із мостів у Мелітополі отримав пошкодження.

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