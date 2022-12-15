Оккупанты ударили по Запорожской области авиацией: есть раненые

Российские военные сегодня, 15 декабря, нанесли авиационный удар по городу Орехов в Запорожской области, два человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Алесандра Старуха.
"Враг продолжает терроризировать обстрелами наши мирные громады. В многострадальном городе Орехов в результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены два работника местного КП "Водоканал", - говорится в сообщении.
По словам главы Запорожской ОВА, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Запорожье утром 14 декабря во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Как сообщили в мэрии Запорожья, звуки взрывов, которые слышали жители города, это работа Сил противовоздушной обороны.
Кроме того, в понедельник, 12 декабря, под Мелитополем в Запорожской области раздались звуки взрывов. Мэр города сообщил, что один из мостов в Мелитополе получил повреждения.
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