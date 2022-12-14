У Запоріжжі чути звуки вибухів

У Запоріжжі вранці 14 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Запоріжжя ".

За інформацією місцевих жителів у місті було чути кілька вибухів. Однак поки що незрозуміло, чи були "прильоти".

Варто зазначити, що місцева влада поки не підтверджує інформацію про вибухи.

Оновлено 10:59.

У місті відпрацювала система ППО. Як повідомив мер Запоріжжя Анатолій Куртєв, звуки вибухів, які чули жителі міста, це робота протиповітряної оборони.