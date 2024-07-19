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Окупанти вдарили по центру Чугуєва Харківської області: семеро поранених

П'ятниця 19 липня 2024 07:42
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Окупанти вдарили по центру Чугуєва Харківської області: семеро поранених Фото: Обстріл Чугуєва 19 липня (t.me/synegubov)
Автор: Вадим Ребрина

Близько 4 години ранку 19 липня росіяни підступно двічі вдарили по житловій забудові центральної частини Чугуєва Харківської області. Поранення отримали семеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Усі семеро постраждалих госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає. Серед поранених - хлопчик 14 років.

Перше влучання - поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини.

Окупанти вдарили по центру Чугуєва Харківської області: семеро поранених

Окупанти вдарили по центру Чугуєва Харківської області: семеро поранених

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.

Окупанти вдарили по центру Чугуєва Харківської області: семеро поранених

Рятувальники, медики, правоохоронні органі - всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору

Нагадаємо, російські війська в ніч на 18 липня атакували дронами Полтавську область. БПЛА пошкодили будинок у Кременчуцькому районі.

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