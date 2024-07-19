Окупанти вдарили по центру Чугуєва Харківської області: семеро поранених

Близько 4 години ранку 19 липня росіяни підступно двічі вдарили по житловій забудові центральної частини Чугуєва Харківської області. Поранення отримали семеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Усі семеро постраждалих госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає. Серед поранених - хлопчик 14 років. Перше влучання - поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини. Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок. Рятувальники, медики, правоохоронні органі - всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору