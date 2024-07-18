Росіяни атакували дронами Кременчуцький район: в ОВА назвали наслідки

Російські війська в ніч на 18 липня атакували дронами Полтавську область. БПЛА пошкодили будинок у Кременчуцькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

"Цієї ночі ворог атакував Полтавську область БПЛА. У Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір’я", - розповів він.

Обстріл РФ по Україні

17 липня, близько 23:00, у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки російських дронів.

Вже близько 2:00 четверга, 18 липня, повідомлялося про вибухи у Кременчуці.

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