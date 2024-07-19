ua en ru
Пт, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ударили по центру Чугуева Харьковской области: семеро раненых

Пятница 19 июля 2024 07:42
UA EN RU
Оккупанты ударили по центру Чугуева Харьковской области: семеро раненых Фото: Обстрел Чугуева 19 июля (t.me/synegubov)
Автор: Вадим Ребрина

Около 4 часов утра 19 июля россияне коварно дважды ударили по жилой застройке центральной части Чугуева Харьковской области. Ранения получили семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВД Олега Синегубова.

Все семеро пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет. Среди раненых – мальчик 14 лет.

Первое попадание – рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Поврежден остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.

Оккупанты ударили по центру Чугуева Харьковской области: семеро раненых

Оккупанты ударили по центру Чугуева Харьковской области: семеро раненых

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

Оккупанты ударили по центру Чугуева Харьковской области: семеро раненых

Спасатели, медики, правоохранительные органы - все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора.

Напомним, российские войска в ночь на 18 июля атаковали дронами Полтавскую область . БПЛА повредили здание в Кременчугском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Украина может согласиться на дипломатическое урегулирование войны, - Зеленский
Украина может согласиться на дипломатическое урегулирование войны, - Зеленский
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света