Оккупанты ударили по центру Чугуева Харьковской области: семеро раненых

Около 4 часов утра 19 июля россияне коварно дважды ударили по жилой застройке центральной части Чугуева Харьковской области. Ранения получили семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВД Олега Синегубова.

Все семеро пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет. Среди раненых – мальчик 14 лет. Первое попадание – рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Поврежден остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина. В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом. Спасатели, медики, правоохранительные органы - все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора.