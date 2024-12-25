Окупанти вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК: пошкоджене обладнання

Росія завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК сьогодні, 25 грудня. Обладнання станцій серйозно пошкоджене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Сьогодні РФ здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Енергетики зазначають, що після закінчення обстрілів оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.
Це була 13 масована атака на українську енергетику і 10 масована атака на енергетичні підприємства компанії цього року.
Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну теплоелектростанції ДТЕК обстріляли понад 200 разів.
В ніч на 25 грудня російські війська завдали нового масованого удару по Україні. Окупанти вночі випустили ракети різних типів.
В уряді повідомили, що росіяни масовано атакували енергетику України. Через обстріл в Україні ввели графіки відключення світла. У ДТЕК опублікували графіки для Києва, Київської, Дніпропетровська та Одеської областей.
Детальніше про атаку ворогу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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