Оккупанты ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК: повреждено оборудование

"Сегодня РФ осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК", - говорится в сообщении.

В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. Энергетики отмечают, что после окончания обстрелов оперативно начали устранение последствий и восстановление работы оборудования.

Это была 13 массированная атака на украинскую энергетику и 10 массированная атака на энергетические предприятия компании в этом году.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину теплоэлектростанции ДТЭК обстреляли более 200 раз.