Окупанти вдарили по Сумській області з використанням безпілотників

У Краснопільській громаді росіяни двічі атакували один і той самий населений пункт – з безпілотника скидали вибухові пристрої. Середино-Будська громада двічі була під ворожим обстрілом. Спочатку близько 10:00 росіяни випустили 9 хв, а близько 19:00 із САУ вдарили ще п'ять разів.

У Юнаківській громаді зафіксовано удари зі 120 мм мінометів. У Шалигінській громаді росіяни також використали міномети для обстрілу прикордонних сіл, сім прильотів. Миколаївська громада також двічі постраждала від артударів, зафіксовано 18 прильотів зі ствольної артилерії.

У Білопільській громаді ввечері було зафіксовано мінометний обстріл з території Росії. Загалом 27 прильотів. Один зі снарядів потрапив до будинку мирних мешканців та викликав пожежу.