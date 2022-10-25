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Оккупанты ударили по Сумской области с использованием беспилотников

Фото: оккупанты ударили по Сумской области с использованием беспилотников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные в течение дня 12 раз обстреляли Сумскую область. Всего за день оккупанты выпустили 106 разных снарядов по семи громадам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В Краснопольской громаде россияне дважды атаковали один и тот же населенный пункт – с беспилотника сбрасывали взрывные устройства. Середино-Будская громада дважды была под вражескими обстрелами. Сначала около 10:00 россияне выпустили 9 мин, а около 19:00 с САУ ударили еще пять раз.

В Юнаковской громаде зафиксированы удары из 120 мм минометов. В Шалыгинской громаде россияне также использовали минометы для обстрела пограничных сел, семь прилетов. Николаевская громада также дважды пострадала от артударов, зафиксировано 18 прилетов из ствольной артиллерии.

В Белопольской громаде вечером был зафиксирован минометный обстрел с территории России. В общей сложности 27 прилетов. Один из снарядов попал в дом мирных жителей и вызвал пожар.

Напомним, что вчера российские военные семь раз обстреляли приграничные громады Сумской области. В результате артударов никто не пострадал.

Ранее также сообщалось, что 23 октября россияне обстреляли шесть громад Сумской области из минометов, реактивной и ствольной артиллерии.

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