Оккупанты ударили по Сумской области с использованием беспилотников

В Краснопольской громаде россияне дважды атаковали один и тот же населенный пункт – с беспилотника сбрасывали взрывные устройства. Середино-Будская громада дважды была под вражескими обстрелами. Сначала около 10:00 россияне выпустили 9 мин, а около 19:00 с САУ ударили еще пять раз.

В Юнаковской громаде зафиксированы удары из 120 мм минометов. В Шалыгинской громаде россияне также использовали минометы для обстрела пограничных сел, семь прилетов. Николаевская громада также дважды пострадала от артударов, зафиксировано 18 прилетов из ствольной артиллерии.

В Белопольской громаде вечером был зафиксирован минометный обстрел с территории России. В общей сложности 27 прилетов. Один из снарядов попал в дом мирных жителей и вызвал пожар.