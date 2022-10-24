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Російські війська обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії

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Суми, Понеділок 24 жовтня 2022 22:09
Російські війська обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії Фото: війська РФ обстріляли громади Сумської області з мінометів та артилерії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Упродовж дня російські військові сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Внаслідок артударів ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВ Дмитра Живицького.

Ворог вів вогонь по Середино-Будській, Шалигінській, Юнаківській та Великописарівській громадам. У Середино-Будській громаді ворог о 10:30 обстріляв один із населених пунктів із мінометів, зафіксовано 7 "приходів".

У Шалигінській громаді з 11:00 росіяни вели артобстріл прикордонними територіями. Усього було зафіксовано 10 вибухів. Згодом по обіді росіяни ще 16 разів вистрілили з артилерії.

Великописарівську громаду війська РФ обстріляли за день тричі. Після 12 години дня з мінометів вели вогонь околицями населених пунктів. Було лише 8 прильотів, о 17:00 скинули вибухівку з безпілотника.

У Юнаківській громаді на околицях прикордонного села ворог застосував стрілецьку зброю. Військові зафіксували 10 автоматних черг. На щастя, завжди обійшлося без жертв і руйнувань.

Також сьогодні мешканець Есманської громади наїхав причепом трактора на міну, коли перевозив дрова. Водій не постраждав.

Нагадаємо, що вчора росіяни обстріляли шість громад Сумської області з мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

Також ми писали, що 22 жовтня окупанти обстріляли шість громад у Сумській області, жінка отримала поранення.

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