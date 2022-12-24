UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили по Сумській області з артилерії та БПЛА

Фото: окупанти вдарили по Сумській області з артилерії та БПЛА (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росіяни обстріляли дві громади Сумської області, застосувавши ствольну артилерію та безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Зафіксовано 20 прильотів артилерійських снарядів, випущено 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї супротивника, а також ворог із дрону скинув вибуховий пристрій", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, 22 грудня територіальна оборона на Сумщині знищила диверсійну групу окупантів.

Також повідомлялося, що російські війська обстріляли прикордонне село Іскрисківщина на Сумщині. Вибухи пошкодили приватні будинки та інші цивільні об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в Україні