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Оккупанты ударили по Сумской области из артиллерии и БПЛА

Фото: оккупанты ударили по Сумской области из артиллерии и БПЛА (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россияне обстреляли две общины Сумской области, применив ствольную артиллерию и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Зафиксировано 20 прилетов артиллерийских снарядов, выпущено 12 пулеметных и 5 очередей из стрелкового оружия противника, а также враг с дрона сбросил взрывное устройство", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что жертв и пострадавших вследствие обстрелов нет.

Напомним, 22 декабря территориальная оборона в Сумской области уничтожила диверсионную группу оккупантов.

Также сообщалось, что российские войска обстреляли приграничное село Искрисковщина в Сумской области. Взрывы повредили частные дома и другие гражданские объекты.

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