Фото: окупанти вдарили по Сумській області з артилерії та БПЛА (Getty Images)

Росіяни обстріляли дві громади Сумської області, застосувавши ствольну артилерію та безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.