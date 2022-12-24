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Окупанти вдарили по Сумській області з артилерії та БПЛА

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Сумська область, Субота 24 грудня 2022 13:00
Окупанти вдарили по Сумській області з артилерії та БПЛА Фото: окупанти вдарили по Сумській області з артилерії та БПЛА (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росіяни обстріляли дві громади Сумської області, застосувавши ствольну артилерію та безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Зафіксовано 20 прильотів артилерійських снарядів, випущено 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї супротивника, а також ворог із дрону скинув вибуховий пристрій", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, 22 грудня територіальна оборона на Сумщині знищила диверсійну групу окупантів.

Також повідомлялося, що російські війська обстріляли прикордонне село Іскрисківщина на Сумщині. Вибухи пошкодили приватні будинки та інші цивільні об'єкти.

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