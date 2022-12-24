Оккупанты ударили по Сумской области из артиллерии и БПЛА

Россияне обстреляли две общины Сумской области, применив ствольную артиллерию и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Зафиксировано 20 прилетов артиллерийских снарядов, выпущено 12 пулеметных и 5 очередей из стрелкового оружия противника, а также враг с дрона сбросил взрывное устройство", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что жертв и пострадавших вследствие обстрелов нет.