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Окупанти вдарили по сільраді у Харківській області: під завалами люди

Фото: окупанти вдарили по Харківській області (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли село Козача Лопань у Харківській області. Під завалами перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

За його словами, близько 12:25 окупанти вдарили по населеному пункту Козача Лопань Дергачівської громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. За попередньою інформацією, під завалами знаходяться троє людей.

"На місці працюють всі профільні служби. Є загроза повторних ударів", - наголосив Синєгубов.

Додамо, що Козача Лопань знаходиться неподалік від кордону з Росією. Відстань до кордону з РФ становить понад 10 кілометрів. Село було окуповане російськими військами на початку повномасштабного вторгнення РФ та звільнене Силами оборони навесні 2022 року.

скриншот deepstatemap.live

Атака РФ 21 серпня

Цієї ночі та зранку російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Було зафіксовано пуски 72 ворожих цілей, зокрема дві балістичні ракети, авіаційна ракета типу Х-59 та 69 дронів-камікадзе.

Сили ППО знищили 51 повітряну ціль - керовану авіаційну ракету та 50 "Шахедів. ППО працювала у 14 областях України.

На Київ окупанти спрямували до десятка дронів, їх знищили на підступах до столиці. У Київській області упали уламки дронів. Внаслідок атаки був пошкоджений будинок та електромережі, спалахнула пожежа.

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