Окупанти вдарили по сільраді у Харківській області: під завалами люди

Атака РФ 21 серпня

Цієї ночі та зранку російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Було зафіксовано пуски 72 ворожих цілей, зокрема дві балістичні ракети, авіаційна ракета типу Х-59 та 69 дронів-камікадзе.

Сили ППО знищили 51 повітряну ціль - керовану авіаційну ракету та 50 "Шахедів. ППО працювала у 14 областях України.

На Київ окупанти спрямували до десятка дронів, їх знищили на підступах до столиці. У Київській області упали уламки дронів. Внаслідок атаки був пошкоджений будинок та електромережі, спалахнула пожежа.

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