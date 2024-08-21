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Оккупанты ударили по сельсовету в Харьковской области: под завалами люди

Фото: оккупанты ударили по Харьковской области (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли село Казачья Лопань в Харьковской области. Под завалами находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, около 12:25 оккупанты ударили по населенному пункту Казачья Лопань Дергачевской общины.

В результате обстрела повреждено здание сельского совета. По предварительной информации, под завалами находятся три человека.

"На месте работают все профильные службы. Есть угроза повторных ударов", - подчеркнул Синегубов.

Добавим, что Казачья Лопань находится недалеко от границы с Россией. Расстояние до границы с РФ составляет более 10 км. Село было оккупировано российскими войсками в начале полномасштабного вторжения РФ и освобождено Силами обороны весной 2022 года.

скриншот deepstatemap.live

Атака РФ 21 августа

Этой ночью и утром российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. Были зафиксированы пуски 72 вражеских целей, в том числе две баллистические ракеты, авиационная ракета типа Х-59 и 69 дронов-камикадзе.

Силы ПВО уничтожили 51 воздушную цель - управляемую авиационную ракету и 50 Шахедов. ПВО работала в 14 областях Украины.

На Киев оккупанты направили до десятка дронов, их уничтожили на подступах к столице. В Киевской области упали обломки дронов. В результате атаки был поврежден дом и электросети, вспыхнул пожар.

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