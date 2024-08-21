Оккупанты ударили по сельсовету в Харьковской области: под завалами люди

Атака РФ 21 августа

Этой ночью и утром российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. Были зафиксированы пуски 72 вражеских целей, в том числе две баллистические ракеты, авиационная ракета типа Х-59 и 69 дронов-камикадзе.

Силы ПВО уничтожили 51 воздушную цель - управляемую авиационную ракету и 50 Шахедов. ПВО работала в 14 областях Украины.

На Киев оккупанты направили до десятка дронов, их уничтожили на подступах к столице. В Киевской области упали обломки дронов. В результате атаки был поврежден дом и электросети, вспыхнул пожар.

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