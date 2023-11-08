Окупанти вдарили ракетою по судну в Одеській області: є загиблий та поранені

Російські окупанти завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Один моряк загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.
За даними військових, окупанти випустили у напрямку одного з портів Одеської області протирадіолокаційну ракету Х-31П.
Фото: наслідки російського удару по судну (t.me/SJTF_Odes)
"Ракета влучила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, у момент його заходу до порту", - уточнюють у Силах оборони півдня.
Внаслідок удару три члени екіпажу - громадяни Філіппін - отримали поранення. Одного з них госпіталізували.
Також загинув лоцман, а ще один працівник порту отримав поранення.
Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли російські окупанти атакують цивільні судна у Чорному морі.
За 9 днів у липні, за словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, росіяни обстрілами пошкодили п'ять суден.
Також нещодавно спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що окупанти щодня скидають авіабомби в районі курсування суден "зерновим коридором".
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