Атаки РФ на південь: пошкоджено 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 суден, - Кубраков

Внаслідок російських атак на південь України за останні дев'ять днів пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Тільки за останні 9 днів в результаті атак РФ пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден", - написав Кубраков.

За його словами, росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим РФ фактично блокує рух суден в напрямку морських портів України.

"Маємо діяти швидко та рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія", - наголосив міністр.

Кубраков зазначив, що наразі обговорюються можливі шляхи протидії атакам Росії та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству.

Атака РФ на південь

Росія після виходу із "зернової угоди" майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Також ворог застосовує дрони-камікадзе та ракети різних типів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Весь минулий тиждень російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси та області. Зокрема, в ніч проти 24 липня РФ атакувала річковий порт Рені на Дунаї, що знаходиться поблизу кордону з Румунією. Через удар БПЛА було зруйновано ангар з зерном та резервуари для інших видів вантажів.