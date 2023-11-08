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Оккупанты ударили ракетой по судну в Одесской области: есть погибший и раненые

Фото: оккупанты ударили ракетой по судну в Одесской области (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Один моряк погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

По данным военных, оккупанты выпустили в направлении одного из портов Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П. 

 

Фото: последствия российского удара по судну (t.me/SJTF_Odes)

"Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт", - уточняют в Силах обороны юга. 

В результате удара три члена экипажа - граждане Филиппин - получили ранения. Одного из них госпитализировали. 

Также погиб лоцман, а еще один работник порта получил ранения. 

Атаки РФ на гражданское судоходство

Напомним, это уже не первый случай, когда российские оккупанты атакуют гражданские суда в Черном море. 

За 9 дней в июле, по словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, россияне обстрелами повредили пять судов

Также недавно спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что оккупанты ежедневно сбрасывают авиабомбы в районе курсирования судов по "зерновому коридору"

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