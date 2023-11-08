Оккупанты ударили ракетой по судну в Одесской области: есть погибший и раненые
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Один моряк погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.
По данным военных, оккупанты выпустили в направлении одного из портов Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.
Фото: последствия российского удара по судну (t.me/SJTF_Odes)
"Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт", - уточняют в Силах обороны юга.
В результате удара три члена экипажа - граждане Филиппин - получили ранения. Одного из них госпитализировали.
Также погиб лоцман, а еще один работник порта получил ранения.
Атаки РФ на гражданское судоходство
Напомним, это уже не первый случай, когда российские оккупанты атакуют гражданские суда в Черном море.
За 9 дней в июле, по словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, россияне обстрелами повредили пять судов.
Также недавно спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что оккупанты ежедневно сбрасывают авиабомбы в районе курсирования судов по "зерновому коридору".
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