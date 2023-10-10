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Оккупанты ударили ракетой по селу под Купянском: трое раненых

Купянск, Вторник 10 октября 2023 09:42
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Оккупанты ударили ракетой по селу под Купянском: трое раненых Фото: оккупанты ударили ракетой по селу под Купянском, трое раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ударили ракетой С-300 по селу Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. Трое людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по пгт Великий Бурлук Купянского района", - рассказал он.

По словам Синегубова, в результате удара получили ранения трое гражданских людей.

"Пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь", – добавил глава ОВА.

На месте "прилета" работают экстренные службы.

Обстрелы Великого Бурлука

Этот поселок не впервые оказывается под обстрелами оккупантов. Например, в июле во врем яобстрела ранения получил один человек, а в мае во время обстрела поселка были ранены женщина и подросток.

Отметим, что Великий Бурлук был оккупирован российскими войсками во время масштабного вторжения РФ в Украину и был возвращен украинскими войсками под контроль в сентябре 2022 года. Во время оккупации в поселке взорвали местного гауляйтера Евгения Юнакова.

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ЗРК харков Купянск
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