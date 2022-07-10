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Гауляйтера поселка в Харьковской области взорвали в его авто, - Братчук

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Харьковская область, Воскресенье 10 июля 2022 20:31
Гауляйтера поселка в Харьковской области взорвали в его авто, - Братчук Фото: Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном поселке Великий Бурлук Харьковской области взорвали местного гауляйтера Евгения Юнакова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

"В Великом Бурлуке на Харьковщине местный гауляйтер Евгений Юнаков взорвался в автомобиле возле местной администрации", - рассказал Братчук.

По его словам, достоверность информации еще уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области взорвали автомобиль, в котором находился местный коллаборант Дмитрий Савлученко. По предварительным данным, он погиб.

Также мы писали, что вчера, 9 июля, российские оккупанты нанесли по одному из жилых районов Харькова ракетный удар.

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