Гауляйтера поселка в Харьковской области взорвали в его авто, - Братчук

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

По его словам, достоверность информации еще уточняется.

"В Великом Бурлуке на Харьковщине местный гауляйтер Евгений Юнаков взорвался в автомобиле возле местной администрации", - рассказал Братчук.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области взорвали автомобиль, в котором находился местный коллаборант Дмитрий Савлученко. По предварительным данным, он погиб.

Также мы писали, что вчера, 9 июля, российские оккупанты нанесли по одному из жилых районов Харькова ракетный удар.

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