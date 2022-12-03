Окупанти вдарили ракетами по Запорізькій області: голова ОВА показав наслідки

Чиновник поінформував про два "прильоти" у населеному пункті, назви якого не став поки що озвучувати.

"Вночі ворог знову наніс удар по мирних територіях нашої області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель", - йдеться в повідомленні.

При цьому глава ОВА зазначив, що, за попередньою інформацією, жертв, на щастя, немає.

Наслідки російського нічного обстрілу Запорізької області 3 грудня (фото: t.me/starukhofficial)