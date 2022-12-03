Оккупанты ударили ракетами по Запорожской области: глава ОВА показал последствия

Чиновник проинформировал о двух "прилетах" в населенном пункте, названия которого не стал пока озвучивать.

"Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий", - говорится в сообщении.

При этом глава ОВА отметил, что по предварительной информации, жертв, к счастью, нет.

Последствия российского ночного обстрела Запорожской области 3 декабря (фото: t.me/starukhofficial)