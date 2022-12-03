RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ударили ракетами по Запорожской области: глава ОВА показал последствия

Фото: Александр Старух, глава Запорожской ОВА (facebook.starukholexander)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска ударили ракетами по населенному пункту в Запорожской области, и в результате вражеской ночной атаки были повреждены здания.

Об этом 3 декабря сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

Чиновник проинформировал о двух "прилетах" в населенном пункте, названия которого не стал пока озвучивать.

"Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий", - говорится в сообщении.

При этом глава ОВА отметил, что по предварительной информации, жертв, к счастью, нет.

Последствия российского ночного обстрела Запорожской области 3 декабря (фото: t.me/starukhofficial)

Напомним, перед этим, в ночь на 30 ноября, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область и попали в газораспределительный пункт. В результате атаки без газа осталось три улицы одного из населенных пунктов.

Ранее, 17 ноября, ночью россияне нанесли ракетный удар по Вольнянской Запорожской области. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе - был разрушен двухэтажный жилой дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины