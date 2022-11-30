В Запорізькій області росіяни влучили в газорозподільчий пункт

В ніч на 30 листопада росіяни обстріляли Запорізьку область. Внаслідок цього без газу залишилось три вулці одного із населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію голови Запорізької області Олександра Старуха.

"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа", - заявив він.

Пожежу швидко ліквідували, постраждалих серед населення та персоналу немає. Без газу залишилось три вулиці населеного пункта.