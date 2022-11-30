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В Запорізькій області росіяни влучили в газорозподільчий пункт

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Запорізька область, Середа 30 листопада 2022 08:01
В Запорізькій області росіяни влучили в газорозподільчий пункт Фото: в Запорізькій області обтріляли газогін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 30 листопада росіяни обстріляли Запорізьку область. Внаслідок цього без газу залишилось три вулці одного із населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Запорізької області Олександра Старуха.

"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа", - заявив він.

Пожежу швидко ліквідували, постраждалих серед населення та персоналу немає. Без газу залишилось три вулиці населеного пункта.

Нагадаємо, 17 листопада вночі росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську Запорізької області. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди, в тому числі - було зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Додамо, що наступного дня росіяни також тероризували мирне населення Запорізької області. Ворог вдарив з С-300 по селу Зарічне.

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