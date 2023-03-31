Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: є поранені

Сьогодні, 31 березня, вдень російські окупанти атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару є поранені.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Суспільне" розповіла речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Юлія Баришева.
"В результаті ракетного удару двоє людей отримали легкі поранення, їм на місці було надано медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися. В одному з будинків було заблоковано жінку та дитину 2022 року народження, їх уже звільнили рятувальники. Також пошкоджено три житлові будинки, два будинки частково зруйновано", - розповіла представниця ДСНС.
При цьому керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "прильоти" були в Комунарському районі Запоріжжя.
Оновлено 16:20
У ДСНС повідомили, що постраждалих все ж таки госпіталізували після атаки росіян на Запоріжжя. Також окупанти пошкодили гаражі.
Фото: наслідки удару РФ по Запоріжжю (t.me/dsns_telegram)
"Внаслідок вибухової хвилі в одному з житлових будинків деформувалися вхідні двері, внаслідок чого жінка з однорічною дитиною не могли вийти. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих. Після огляду лікарями швидкої госпіталізації врятовані відмовилися", - уточнюють рятувальники про наслідки атаки.
Загалом у ліквідації наслідків взяли участь 18 співробітників ДСНС та чотири одиниці техніки.
Нагадаємо, сьогодні приблизно о 13:00 у Запоріжжі місцеві жителі почули вибухи.
Також ми писали, що росіяни сьогодні вранці вдарили з РСЗВ по Запоріжжю.
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