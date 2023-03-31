Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: есть раненые

Сегодня, 31 марта, днем российские оккупанты ракетами атаковали Запорожье. В результате вражеского удара есть раненые.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" рассказала спикер главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Юлия Барышева.
"В результате ракетного удара два человека получили легкие ранения, им на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации отказались. В одном из домов были заблокированы женщина и ребенок 2022 года рождения, их уже освободили спасатели. Также повреждены три жилых дома, два дома частично разрушены", - рассказала представительница ГСЧС.
При этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "прилеты" были в Коммунарском районе Запорожья.
Обновлено 16:20
В ГСЧС сообщили, что пострадавших все же госпитализировали после атаки россиян на Запорожье. Также оккупанты повредили два гаража.
Фото: последствия удара РФ по Запорожью (t.me/dsns_telegram)
"В результате взрывной волны в одном из жилых домов деформировалась входная дверь, в результате чего женщина с годовалым ребенком не могли выйти. Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали элементы железных конструкций и высвободили пострадавших. После осмотра врачами скорой госпитализации спасенные отказались", - уточняют спасатели о последствиях атаки.
Всего в ликвидации последствий участвовали 18 сотрудников ГСЧС и четыре единицы техники.
Напомним, сегодня примерно в 13:00 в Запорожье местные жители услышали взрывы.
Также мы писали, что россияне сегодня утром ударили из РСЗО по Запорожью.
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