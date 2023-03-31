Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: есть раненые

"В результате ракетного удара два человека получили легкие ранения, им на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации отказались. В одном из домов были заблокированы женщина и ребенок 2022 года рождения, их уже освободили спасатели. Также повреждены три жилых дома, два дома частично разрушены", - рассказала представительница ГСЧС.

При этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "прилеты" были в Коммунарском районе Запорожья.

Обновлено 16:20

В ГСЧС сообщили, что пострадавших все же госпитализировали после атаки россиян на Запорожье. Также оккупанты повредили два гаража.

Фото: последствия удара РФ по Запорожью (t.me/dsns_telegram)

"В результате взрывной волны в одном из жилых домов деформировалась входная дверь, в результате чего женщина с годовалым ребенком не могли выйти. Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали элементы железных конструкций и высвободили пострадавших. После осмотра врачами скорой госпитализации спасенные отказались", - уточняют спасатели о последствиях атаки.

Всего в ликвидации последствий участвовали 18 сотрудников ГСЧС и четыре единицы техники.