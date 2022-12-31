Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: мер розповів деталі

Під час масованої атаки на Україну в суботу, 31 грудня, Росія завдала ракетного удару по Краматорську (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Олександра Гончаренка.

"Ракетний удар по промисловій зоні Краматорська. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - розповів він. Мер попередив, що небезпека не минула та слід перебувати в укриттях.