Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: мер розповів деталі
Фото: окупанти вдарили ракетами по Краматорську 31 грудня (ілюстрація/GettyImages)
Під час масованої атаки на Україну в суботу, 31 грудня, Росія завдала ракетного удару по Краматорську (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Олександра Гончаренка.
"Ракетний удар по промисловій зоні Краматорська. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - розповів він.
Мер попередив, що небезпека не минула та слід перебувати в укриттях.
Як повідомлялося, 25 грудня російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Три ворожі ракети потрапили промисловою зоною міста.
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