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Оккупанты ударили ракетами по Краматорску: мэр рассказал детали

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Краматорск, Суббота 31 декабря 2022 15:23
Оккупанты ударили ракетами по Краматорску: мэр рассказал детали Фото: оккупанты ударили ракетами по Краматорску 31 декабря (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки на Украину в субботу, 31 декабря, Россия нанесла ракетный удар по Краматорску (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Александра Гончаренко.

"Ракетный удар по промышленной зоне Краматорска. По предварительной информации, обошлось без жертв", - рассказал он.

Мэр предупредил, что опасность не миновала и следует находиться в укрытиях.

Как сообщалось, 25 декабря российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. Три вражеские ракеты попали по промышленной зоне города.

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