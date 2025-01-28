Окупанти вдарили по приватному підприємству в Миколаєві

Удари по Миколаєву

Нагадаємо, востаннє російські окупанти били по Миколаєву 21 січня. Вони атакували місто за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Унаслідок масованої атаки дронів у місті було пошкоджено багатоповерхові будинки. Також почалися пожежі.

Також унаслідок атаки ворога постраждали двоє людей. 74-річну жінку госпіталізували.

При цьому наприкінці грудня росіяни своїми безпілотниками пошкодили резервуар з мастилом в Миколаєві. Після такої атаки стався витік мастила, воно потрапило в Південний Буг.

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