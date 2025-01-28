Оккупанты ударили по частному предприятию в Николаеве

Удары по Николаеву

Напомним, последний раз российские оккупанты били по Николаеву 21 января. Они атаковали город при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

В результате массированной атаки дронов в городе были повреждены многоэтажные дома. Также начались пожары.

Также в результате атаки врага пострадали два человека. 74-летнюю женщину госпитализировали.

При этом в конце декабря россияне своими беспилотниками повредили резервуар с маслом в Николаеве. После такой атаки произошла утечка масла, оно попало в Южный Буг.

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