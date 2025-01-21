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РФ атакувала Миколаїв дронами: пошкоджено будинки, виникли пожежі

Вівторок 21 січня 2025 23:52
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РФ атакувала Миколаїв дронами: пошкоджено будинки, виникли пожежі Фото: всі служби вже працюють (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 21 січня, російські окупанти атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки постраждали будинки, сталися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Зазначимо, що у Миколаєві приблизно о 23:07 було чути звуки вибухів. Незадовго до цього, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на місто з південного напрямку летять ударні безпілотники. Після цього в ОВА уточнили, що осталося.

"Росіяни атакували місто Миколаїв 7ма "шахедами". Є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі", - написав Кім о 23:26.

Він додав, що всі служби працюють я на даний момент інформації щодо постраждалих не було.

Оновлено о 23:53

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поінформував у своєму Telegram, що станом на зараз триває ліквідація пожежі в квартирі багатоквартирного будинку. Для жителів організовують гаряче харчування та ковдри.

"Є руйнування приватного будинку. З-під завалів дістали постраждалу жінку. Пожежа очерету. Є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури. Також працюють рятувальники", - додав він.

Обстріли РФ

Нагадаємо, що цього ж вечора, близько години тому, ворог атакував "Шахедом" приватний сектор у місті Суми. Унаслідок атаки пошкоджено кілька будинків, вибито вікна, а також пробито стіну.

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