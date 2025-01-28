ua en ru
Вт, 28 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оккупанты ударили по частному предприятию в Николаеве

Николаев, Вторник 28 января 2025 21:00
UA EN RU
Оккупанты ударили по частному предприятию в Николаеве Иллюстративное фото: россияне ударили по Николаеву (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 28 января, атаковали Николаев. Есть "прилет" по частному предприятию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

"Российские подонки ударили по Николаеву. Есть попадание по частному предприятию. Работаем", - написал Сенкевич.

К слову, до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе пусков баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Удары по Николаеву

Напомним, последний раз российские оккупанты били по Николаеву 21 января. Они атаковали город при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

В результате массированной атаки дронов в городе были повреждены многоэтажные дома. Также начались пожары.

Также в результате атаки врага пострадали два человека. 74-летнюю женщину госпитализировали.

При этом в конце декабря россияне своими беспилотниками повредили резервуар с маслом в Николаеве. После такой атаки произошла утечка масла, оно попало в Южный Буг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война в Украине Ракетный удар
NEWS
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта
DAILY
Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше