Оккупанты ударили по частному предприятию в Николаеве

Российские оккупанты сегодня, 28 января, атаковали Николаев. Есть "прилет" по частному предприятию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram .

К слову, до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе пусков баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

"Российские подонки ударили по Николаеву. Есть попадание по частному предприятию. Работаем", - написал Сенкевич.

Удары по Николаеву

Напомним, последний раз российские оккупанты били по Николаеву 21 января. Они атаковали город при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

В результате массированной атаки дронов в городе были повреждены многоэтажные дома. Также начались пожары.

Также в результате атаки врага пострадали два человека. 74-летнюю женщину госпитализировали.

При этом в конце декабря россияне своими беспилотниками повредили резервуар с маслом в Николаеве. После такой атаки произошла утечка масла, оно попало в Южный Буг.

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