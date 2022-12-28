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Окупанти вдарили по прикордонні Сумської області: зруйновано житловий будинок

Фото: окупанти вдарили по прикордонні Сумської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини. Внаслідок атаки зруйновано житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Житлові райони ворог накрив із мінометів, випустивши близько 13 мін.

"Один із снарядів потрапив до будинку місцевих мешканців. Будинок зруйнований. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

При цьому у ДПСУ не розповіли, де саме було зафіксовано "приліт".

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли три громади Сумської області зі стрілецької зброї, мінометрів та артилерії.

Крім того, 24 грудня через атаки окупантів у регіоні було пошкоджено лінії електропередач та інфраструктурні об'єкти.

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