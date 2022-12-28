RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ударили по приграничью Сумской области: разрушен жилой дом

Фото: оккупанты ударили по приграничью Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты обстреляли две общины Сумской области. Вследствие атаки разрушен жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Жилые районы враг накрыл из минометов, выпустив около 13 мин.

"Один из снарядов попал в дом местных жителей. Дом разрушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

При этом в ГПСУ не рассказали, где именно был зафиксирован "прилет".

Напомним, вчера российские войска обстреляли три общины Сумской области из стрелкового оружия, минометров и артиллерии.

Кроме того, 24 декабря из-за атак оккупантов в регионе были повреждены линии электропередач и инфраструктурные объекты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в Украине