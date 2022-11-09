Оккупанты ударили по одной из громад в Сумской области зажигательными снарядами
В среду, 9 ноября, россияне обстреляли Эсманскую громаду (Сумская область) зажигательными снарядами. В результате атаки начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, россияне 20 раз ударили по одному из приграничных сел при помощи ракетных систем залпового огня.
Снаряды россиян (t.me/Zhyvytskyy)
"В результате этого обстрела загорелось поле с кукурузой. Люди, к счастью, не пострадали. Подробности относительно повреждений уточняются", - добавил Живицкий.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные во вторник, 8 ноября, выпустили по приграничным районам Сумской области 59 мин и снарядов.
Также мы писали, что 7 ноября российские военные пять раз обстреляли приграничные районы Сумской области.
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