Окупанти вдарили по Нікополю з дрона, багато постраждалих (фото)

Атаки РФ на Нікополь

Російські війська постійно обстрілюють Нікополь. Останнім часом основна їх зброя для подібних атак - це дрони.

Наприклад, в грудні 2024 року російські війська дроном атакували центральний ринок у Нікополі. Тоді теж було багато поранених.

Крім того, у вересні того ж року в Нікополі в Нікополі росіяни дроном атакували авто, в якому їхала сім'я з дітьми. Загинули мати та 12-річна донька, батько з 4-річною донькою постраждали.

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