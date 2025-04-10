Оккупанты ударили по Никополю с дрона, много пострадавших (фото)

Атаки РФ на Никополь

Российские войска постоянно обстреливают Никополь. В последнее время основное их оружие для подобных атак - это дроны.

Например, в декабре 2024 года российские войска дроном атаковали центральный рынок в Никополе. Тогда тоже было много раненых.

Кроме того, в сентябре того же года в Никополе в Никополе россияне дроном атаковали авто, в котором ехала семья с детьми. Погибли мать и 12-летняя дочь, отец с 4-летней дочерью пострадали.

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