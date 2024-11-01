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Окупанти вдарили по місцю дислокації поліції у Харкові: є загиблий та багато постраждалих

Фото: росіяни вдарили по місцю дислокації поліції у Харкові (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 1 листопада, завдали ракетного удару по місцю дислокації поліції у Харкові. Один поліцейський загинув, 30 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нацполіції України Івана Виговського у Facebook.

"Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами - внаслідок атаки загинув поліцейський, поранено ще 26 поліцейських та четверо цивільних", - написав Виговський.

 

Фото: наслідки російського ракетного удару (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

Він уточнив, що загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

За словами голови Нацполіції, поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання і документують черговий воєнний злочин окупантів.

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, у Харкові пролунали вибухи після того, як Повітряні сили попередили про запуск російської ракети.

Після цього голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили балістичною ракетою по житловому приватному будинку.

Він зазначав, що дві жінки мали гостру реакцію на стрес.

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Національна поліціяХарківВійна в УкраїніРакетний удар