Окупанти вдарили по місцю дислокації поліції у Харкові: є загиблий та багато постраждалих

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, у Харкові пролунали вибухи після того, як Повітряні сили попередили про запуск російської ракети.

Після цього голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили балістичною ракетою по житловому приватному будинку.

Він зазначав, що дві жінки мали гостру реакцію на стрес.

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