Оккупанты ударили по месту дислокации полиции в Харькове: есть погибший и много пострадавших

Ракетный удар по Харькову

Напомним, сегодня, 1 ноября, в Харькове прозвучали взрывы после того, как Воздушные силы предупредили о пуске российской ракеты.

После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили баллистической ракетой по жилому частному дому.

Он отмечал, что у двух женщин была острая реакция на стресс.

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