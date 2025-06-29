Окупанти вдарили по Купʼянську та Вільхуватці: серед мирних жителів є жертви

Обстріли України 29 червня

Нагадаємо, що в ніч на 29 червня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку, випустивши по Україні 537 повітряних цілей, серед яких 477 дронів та 60 ракет.

Під ворожим вогнем опинилися Львівська, Івано-Франківська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області, а також Запоріжжя і Миколаїв. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, як відомо, під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Він збив сім цілей та встиг відвести пошкоджений літак від населеного пункту, проте не зміг катапультуватися.

Більше про наслідки нічного обстрілу України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Вже вдень ворожі дрони атакували Сумську область. Під удар потрапили Лебедин і Конотопська громада.

Ба більше, російські окупанти вже встигли атакувати Херсон. Внаслідок ворожого вогню один чоловік загинув, і ще один отримав поранення.

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