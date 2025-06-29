Сумщина атакована дронами: сотні людей без світла, є руйнування в Конотопі й Лебедині

Російські дрони атакували Сумську область. Під удар потрапили Лебедин і Конотопська громада. Пошкоджені житлові та адміністративні будівлі, зокрема, один з безпілотників влучив просто у балкон багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації Ігоря Кальченка.

Зокрема, за даними Кальченка, у Лебедині внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено адміністративні та приватні будівлі.

Попередньо, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає. Проте внаслідок атаки пошкоджень зазнали дві адмінбудівлі та 12 приватних житлових будинків. Росіяни атакували місто трьома безпілотниками, один із них, за словами Кальченка, не здетонував. На місці триває ліквідація наслідків, а людям надається необхідна допомога. Зауважимо, що за даними начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, двоє мешканців Лебедина постраждали. "Це подружжя: 36-річний чоловік і 42-річна жінка. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою. Обох доправили до лікарні", - розповів глава ОВА. Він зазначив, що чоловіка після огляду відпустили додому, а жінка залишається під наглядом медиків. Також повідомляється, що сьогодні вранці росіяни безпілотниками атакували Конотопську громаду. "Один із БпЛА влучив просто в балкон багатоповерхівки. На щастя, мешканці будинку не постраждали. Наслідки могли бути значно тяжчими", - зауважив Кальченко. Він також розповів, що внаслідок атак росіян у громаді також пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури, а в одному з сіл громади понад 600 споживачів залишилися без електропостачання внаслідок обстрілу.