Оккупанты ударили по Купянску и Ольховатке: среди мирных жителей есть жертвы

Российские оккупанты снова атаковали Купянский район. По селу Ольховатка сбросили четыре управляемые авиабомбы, а по самому Купянску ударили артиллерией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.
По данным следствия, 29 июня около 10:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию авиационных ударов по селу Ольховатка Купянского района. Враг сбросил на населенный пункт четыре КАБа. Повреждены частные домовладения.
Также сегодня в 13:30 российская армия осуществила артиллерийский обстрел жилого квартала Купянска.
"Погиб 54-летний мужчина. Еще один мужчина, которому 32 года, получил ранения: в тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу", - добавили в прокуратуре.
Сообщается, что прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.
Напомним, что в ночь на 29 июня российские оккупанты в очередной раз осуществили массированную атаку, выпустив по Украине 537 воздушных целей, среди которых 477 дронов и 60 ракет.
Под вражеским огнем оказались Львовская, Ивано-Франковская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области, а также Запорожье и Николаев. Зафиксированы повреждения жилых домов и объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, как известно, во время отражения атаки погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он сбил семь целей и успел отвести поврежденный самолет от населенного пункта, однако не смог катапультироваться.
Больше о последствиях ночного обстрела Украины - читайте в материале РБК-Украина.
Уже днем вражеские дроны атаковали Сумскую область. Под удар попали Лебедин и Конотопская община.
Более того, российские оккупанты уже успели атаковать Херсон. В результате вражеского огня один человек погиб, и еще один получил ранения.
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