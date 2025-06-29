Оккупанты ударили по Купянску и Ольховатке: среди мирных жителей есть жертвы

Обстрелы Украины 29 июня

Напомним, что в ночь на 29 июня российские оккупанты в очередной раз осуществили массированную атаку, выпустив по Украине 537 воздушных целей, среди которых 477 дронов и 60 ракет.

Под вражеским огнем оказались Львовская, Ивано-Франковская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области, а также Запорожье и Николаев. Зафиксированы повреждения жилых домов и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, как известно, во время отражения атаки погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он сбил семь целей и успел отвести поврежденный самолет от населенного пункта, однако не смог катапультироваться.

Больше о последствиях ночного обстрела Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Уже днем вражеские дроны атаковали Сумскую область. Под удар попали Лебедин и Конотопская община.

Более того, российские оккупанты уже успели атаковать Херсон. В результате вражеского огня один человек погиб, и еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.