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Окупанти вдарили по Купʼянську та Вільхуватці: серед мирних жителів є жертви

Україна, Неділя 29 червня 2025 18:59
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Окупанти вдарили по Купʼянську та Вільхуватці: серед мирних жителів є жертви Фото: російські військові вдарили по Купʼянську та Вільхуватці (facebook.com AMBULANCEZP)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти знову атакували Купʼянський район. По селу Вільхуватка скинули чотири керовані авіабомби, а по самому Купʼянську вдарили артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

За даними слідства, 29 червня близько 10:00 збройні сили Російської Федерації завдали серію авіаційних ударів по селу Вільхуватка Купʼянського району. Ворог скинув на населений пункт чотири КАБи. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Також сьогодні о 13:30 російська армія здійснила артилерійський обстріл житлового кварталу Купʼянська.

"Загинув 54-річний чоловік. Ще один чоловік, якому 32 роки, дістав поранення: у важкому стані його госпіталізували до лікарні", - додали в прокуратурі.

Повідомляється, що прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Обстріли України 29 червня

Нагадаємо, що в ніч на 29 червня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку, випустивши по Україні 537 повітряних цілей, серед яких 477 дронів та 60 ракет.

Під ворожим вогнем опинилися Львівська, Івано-Франківська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області, а також Запоріжжя і Миколаїв. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, як відомо, під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Він збив сім цілей та встиг відвести пошкоджений літак від населеного пункту, проте не зміг катапультуватися.

Більше про наслідки нічного обстрілу України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Вже вдень ворожі дрони атакували Сумську область. Під удар потрапили Лебедин і Конотопська громада.

Ба більше, російські окупанти вже встигли атакувати Херсон. Внаслідок ворожого вогню один чоловік загинув, і ще один отримав поранення.

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