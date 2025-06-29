Окупанти вдарили по Купʼянську та Вільхуватці: серед мирних жителів є жертви

Російські окупанти знову атакували Купʼянський район. По селу Вільхуватка скинули чотири керовані авіабомби, а по самому Купʼянську вдарили артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Повідомляється, що прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

"Загинув 54-річний чоловік. Ще один чоловік, якому 32 роки, дістав поранення: у важкому стані його госпіталізували до лікарні", - додали в прокуратурі.

Також сьогодні о 13:30 російська армія здійснила артилерійський обстріл житлового кварталу Купʼянська.

За даними слідства, 29 червня близько 10:00 збройні сили Російської Федерації завдали серію авіаційних ударів по селу Вільхуватка Купʼянського району. Ворог скинув на населений пункт чотири КАБи. Пошкоджено приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Обстріли України 29 червня

Нагадаємо, що в ніч на 29 червня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку, випустивши по Україні 537 повітряних цілей, серед яких 477 дронів та 60 ракет.

Під ворожим вогнем опинилися Львівська, Івано-Франківська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області, а також Запоріжжя і Миколаїв. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, як відомо, під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Він збив сім цілей та встиг відвести пошкоджений літак від населеного пункту, проте не зміг катапультуватися.

Більше про наслідки нічного обстрілу України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Вже вдень ворожі дрони атакували Сумську область. Під удар потрапили Лебедин і Конотопська громада.

Ба більше, російські окупанти вже встигли атакувати Херсон. Внаслідок ворожого вогню один чоловік загинув, і ще один отримав поранення.

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