Оккупанты ударили по Купянску и Ольховатке: среди мирных жителей есть жертвы

Российские оккупанты снова атаковали Купянский район. По селу Ольховатка сбросили четыре управляемые авиабомбы, а по самому Купянску ударили артиллерией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Сообщается, что прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

"Погиб 54-летний мужчина. Еще один мужчина, которому 32 года, получил ранения: в тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу", - добавили в прокуратуре.

Также сегодня в 13:30 российская армия осуществила артиллерийский обстрел жилого квартала Купянска.

По данным следствия, 29 июня около 10:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию авиационных ударов по селу Ольховатка Купянского района. Враг сбросил на населенный пункт четыре КАБа. Повреждены частные домовладения.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Обстрелы Украины 29 июня

Напомним, что в ночь на 29 июня российские оккупанты в очередной раз осуществили массированную атаку, выпустив по Украине 537 воздушных целей, среди которых 477 дронов и 60 ракет.

Под вражеским огнем оказались Львовская, Ивано-Франковская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области, а также Запорожье и Николаев. Зафиксированы повреждения жилых домов и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, как известно, во время отражения атаки погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он сбил семь целей и успел отвести поврежденный самолет от населенного пункта, однако не смог катапультироваться.

Больше о последствиях ночного обстрела Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Уже днем вражеские дроны атаковали Сумскую область. Под удар попали Лебедин и Конотопская община.

Более того, российские оккупанты уже успели атаковать Херсон. В результате вражеского огня один человек погиб, и еще один получил ранения.

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