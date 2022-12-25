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Окупанти вдарили по Куп'янському району: одна людина поранена

Фото: окупанти вдарили по Куп'янському району (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні, 25 грудня, обстріляли Куп'янський район Харківської області, внаслідок чого у Дворичанській громаді поранено жінку.

Про це заявив голова Куп'янської РВА Андрій Канашевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Точної інформації зараз немає, але попередньо мені повідомили про одну поранену жінку у Дворичанській громаді. Уточнюємо інформацію", - зазначив Канашевич.

Раніше ми писали, що російські війська вранці 24 грудня завдали мінометного удару по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна поранена.

Також повідомлялося, що 23 грудня окупанти 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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