Оккупанты ударили по Купянскому району: один человек ранен

Российские войска сегодня, 25 декабря, обстреляли Купянский район Харьковской области, в результате чего в Дворичанской громаде ранена женщина.

Об этом заявил председатель Купянской РВА Андрей Канашевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

"Точной информации сейчас нет, но предварительно мне сообщили об одной раненой женщине в Дворичанской громаде. Уточняем информацию", - отметил Канашевич.

Ранее мы писали, что российские войска утром 24 декабря нанесли минометный удар по Купянскому району Харьковской области. Вследствие обстрела погиб человек, еще один ранен.

Также сообщалось, что 23 декабря оккупанты 74 раза обстреляли Херсонскую область. Враг бил по гражданской и критической инфраструктуре, вследствие чего есть погибшие и раненые.

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